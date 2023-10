Hitlers fødested bliver til politistation

Ombygningen af den tidligere nazileder Adolf Hitlers fødehjem i byen Braunau i Østrig er mandag gået i gang.

Det meddeler en talsperson for Østrigs indenrigsministerium.

Det hus, hvor Hitler kom til verden i 1889, skal fremover være en politistation.

Tanken bag projektet er, at det skal være et så lidt attraktivt rejsemål som muligt for nynazister og andre, der vil hylde den tidligere nazileder.

Politistationen skal efter planen tages i brug i begyndelsen af 2026.

Ud over at fungere som en almindelig politistation skal der også holdes kurser i menneskerettigheder for politifolk.

Beslutningen er truffet efter flere års juridiske stridigheder om, hvad der skulle ske med huset.

Selv om Hitler ifølge BBC blot boede i huset i få uger efter sin fødsel i 1889, tiltrækker den tidligere tyske diktators fødehjem fortsat nazisympatisører fra hele verden.

Det var i et forsøg på at forhindre netop det, at den østrigske stat overtog ejerskabet over den forfaldne bygning i 2016.

Flere forskellige grupper har haft andre ønsker til, hvad huset skal bruges til.

Senest foreslog organisationen Yad Vashem, der underviser i holocaust, at bruge huset til en permanent udstilling om de mennesker, der reddede jøder fra nazisternes forfølgelse under Anden Verdenskrig.

Det afviste Østrigs indenrigsministerium med henvisning til sikkerhed. I stedet har ministeriet foreslået at lave en sådan udstilling på forskellige politistationer.

Huset ligger tæt ved grænsen til Tyskland og den tyske delstat Bayern.

