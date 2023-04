Hitmageren John Mayer kommer til Danmark i 2024

Den amerikanske superstjerne John Mayer indtager Royal Arena i København 16. marts næste år.

Det oplyser underholdningsselskabet Live Nation i en pressemeddelelse.

Sidst John Mayer besøgte Danmark var i oktober 2019. Her optrådte han både i Royal Arena og Jyske Bank Boxen, som ligger i Herning.

Nu kommer den grammyvindende hitmager tilbage i forbindelse med sin turné kaldt "SOLO" - denne gang med den amerikanske folkrock-artist Madison Cunningham som opvarmning.

Ifølge Live Nation vil John Mayers koncert byde på "sjældne, fulde akustiske sæt".

Ud over at være sanger er han også kendt for sit akustiske guitarspil og sangskrivningsevner.

Nogle af John Mayers største hits er "Gravity", "New Light" og "Waiting on the World to Change".

De er blandt numrene, som han vil spille i Royal Arena næste år, lyder det fra Live Nation.

I pressemeddelelsen fremgår det, at billetsalget starter fredag den 21. april klokken 10.

Priserne på billetterne strækker sig fra 600 til 900 kroner.

John Mayer udgav i 2021 sit ottende og seneste album med titlen "Sob Rock".

Han har modtaget syv Grammy-priser igennem sin over 20 år lange musikkarriere.

Superstjernen er også kendt for sin datinghistorie.

Han har nemlig været kærester med en række store navne i film- og musikbranchen - heriblandt Katy Perry, Jennifer Aniston og Taylor Swift.

/ritzau/