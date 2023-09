Hitsanger fra Smash Mouth dør som 56-årig efter leversvigt

Steve Harwell, tidligere forsanger i rockbandet Smash Mouth, er mandag død. Han blev 56 år.

Det oplyser manager for Smash Mouth Robert Hayes ifølge NBC News.

Smash Mouth er nok mest kendt for hittet "All Star", som blandt andet blev udbredt igennem filmene "Shrek" og "Mystery Men".

Forsangeren døde i sit hjem omgivet af familie og venner, oplyser manageren. Dødsårsagen var ifølge manageren leversvigt.

- Steve Harwell var en ægte amerikansk original, siger Hayes ifølge det amerikanske medie.

- En larger than life-type (opsigtsvækkende person, der tiltrækker sig opmærksomhed, red.), der skød mod himlen som et romerlys.

Harwell trak sig fra bandet for to år siden efter blandt andet en usammenhængende optræden i New York City.

En række medier skriver, at Smash Mouth-forsangeren kæmpede med alkoholmisbrug.

Han havde også tidligere holdt pause fra liveoptrædener på grund af hjerteproblemer.

Smash Mouth blev dannet midt i 1990'erne, men deres største hit, "All Star", udkom først i slutningen af årtiet.

Bandet har hovedsageligt lavet poprock. Det har dog også fået inspiration fra punk- og skagenren.

Sange som "Walkin' on the Sun" og The Monkees-coveret "I'm a Believer" er blandt gruppens største hits.

Men "All Star" er det Smash Mouth-nummer med klart flest afspilninger på YouTube, og Harwell udtalte sig i 2019 til musikmediet Rolling Stone om sangens fortsatte popularitet, da den fyldte 20 år.

- Sangen forsvinder ikke bare, for det er bare en af de der sange, sagde han.

- Det er som fucking Led Zeppeling "Stairway to Heaven". Det er som fucking Lynyrd Skynyrd. Der er visse sange, som bands laver, som ikke bare forsvinder. Sådan en var vi velsignet med, og det var "All Star".

Bandet optræder stadig med en ny sanger ved navn Zach Goode.

