Sæson fem af den voldsomt populære Netflix-serie "The Crown" har premiere på streamingtjenesten 9. november.

Hitserien The Crown vender tilbage til Netflix til november

Det populære Netflix-drama "The Crown" vender tilbage med en femte sæson, som har premiere på streamingtjenesten 9. november.

Det oplyser streaminggiganten ifølge mediet Variety på en virtuel begivenhed for fans lørdag.

Dermed kan seere af det historiske drama igen tænde for skærmen og følge med i intrigerne i den britiske kongefamilie.

Ifølge Variety forventes den femte sæson af "The Crown" at følge kongefamilien i 1990'erne.

Dermed er der også lagt op til en udskiftning i skuespillerstaben, hvor blandt andre 48-årige Olivia Colman formentlig er blevet vurderet for ung til troværdigt at spille dronning Elizabeth II, som i det årti blandt andet fejrede sin 70-års fødselsdag.

Det bliver Imelda Staunton, som tager over i rollen som dronningen. Hun er blandt andet kendt for sin rolle som den ondskabsfulde lærer Dolora Nidkjær i filmatiseringen af den femte Harry Potter-bog, "Harry Potter og Fønixordenen".

Tobias Menzies afgiver rollen som Elizabeths mand, prins Philip, til Jonathan Pryce. Pryce har blandt andet været med i "Game of Thrones" og "The Two Popes".

Elizabeth Debicki kommer til at spille rollen som prinsesse Diana, der i 1997 døde af sine kvæstelser efter en voldsom trafikulykke i Paris.

Premieredatoen for den populære serie kommer, godt to og en halv uge efter at dronning Elizabeth II døde i en alder af 96 år på sit slot i Skotland.

Dronningens død har ifølge Variety skabt en fornyet interesse for serien, og ifølge tal fra analyseselskabet Whip Media steg seertallet med mere end 800 procent i dagene efter dronningens død sammenlignet med ugen før.

