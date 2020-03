Hjælpepakke holder spillesteder oven vande for en stund

Hvis koncerter også skal aflyses i de kommende måneder, får spillesteder svært ved at overleve, lyder det.

Det er positivt, at regeringen med en hjælpepakke er kommet med en håndsrækning til koncertarrangører, der lider økonomisk under coronaudbruddet.

Sådan lyder det fra Dansk Live, der er spillestedernes og festivalernes interesseorganisation.

Organisationen håber, at hjælpen er nok. Men det er endnu ikke til at vide, lyder det.

- Det er en mulighed for at holde skindet på næsen for nogle af de her arrangører, der opererer i en meget, meget stram økonomi.

- Vi håber, det er nok, for det påvirker hele branchen, siger Esben Marcher, sekretariatschef i Dansk Live.

Om det er nok til at holde spillestederne i live, vil tiden vise. Hvis restriktionerne for arrangementer fortsætter længere, end der hidtil er langt op til, så "er det rigtig alvorligt", mener Esben Marcher.

Regeringen har tirsdag præsenteret en hjælpepakke med kompensationsmuligheder, der blandt andet skal hjælpe arrangører af større arrangementer med at klare sig igennem coronaudbruddet uden for store tab.

Et af tiltagene for at mindske spredningen af coronavirus er, at arrangementer med flere end 1000 personer ifølge myndigheder bør aflyses.

Det har medført, at spillesteder har aflyst koncerter, udskudt dem eller delt dem op, så færre var til koncerterne ad gangen.

