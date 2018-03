”Så længe jeg lever” er en hyldest til den oprørske danske folkesjæl

4 stjerner

Ole Bornedals udgave af John Mogensen er en splittet mand, der både vil være kunstner og en helt for masserne. Måske er den menneskelige film også et selvportræt?

Der er to veje, man kan gå, når man skal have et levet liv ned i spillefilmsstørrelse. Enten koges essensen ned til én livsomvæltende begivenhed. Det er tilfældet i den biograf- aktuelle Churchill-film ”Darkest Hour”, der udelukkende følger Anden Verdenskrigs første intense uger. Den anden mulighed er at følge hovedpersonen fra barnsben til grav. Det gør Ole Bornedal med den varme, vellykkede John Mogensen-biografi ”Så længe jeg lever”.