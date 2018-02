Holdet bag Game of Thrones skal lave nye Star Wars-film

Skaberne af den storhittende tv-serie "Game of Thrones" skal prøve kræfter med "Star Wars"-universet.

Produktionsselskabet Lucasfilm offentliggjorde tirsdag en plan for en ny serie af "Star Wars"-film, der skal laves af holdet bag den hyperpopulære tv-serie "Game of Thrones".

David Benioff og D.B. Weiss, der har skabt den prisbelønnede tv-serie, skal skrive og producere nye film, der foregår i "Star Wars"-universet, men ikke følger den Skywalker-saga, som de hidtidige "Star Wars"-film har gjort.

- David og Dan er blandt de bedste historiefortællere, der findes i dag, siger Kathleen Kennedy, topchef for Lucasfilm, i en pressemeddelelse.

- De tager styringen med komplekse karakterer, dybde i historierne og en fyldestgørende eventyrverden, der vil skabe et nyt grundlag og presse "Star Wars"-universet i en spændende, ny retning, fortsætter Kennedy.

Benioff og Weiss har sammen udsendt en pressemeddelelse, hvor de udtrykker ydmyghed over for projektet.

- Vi er beærede over muligheden og lidt skræmte over ansvaret, men vi er også spændte over at komme i gang, så snart den sidste sæson af "Game of Thrones" er færdig, skriver de to.

Lucasfilm skriver ikke noget om, hvor mange film den nye serie vil bestå af. Der er heller ingen dato for den første udgivelse.

Disney købte rettighederne til "Star Wars" i 2012, og der er siden udgivet tre film fra "en galakse langt, langt væk".

De to primære film "The Force Awakens" (fra 2015) og "The Last Jedi" (fra 2017) er begge i top-10 over film med bedst indtjening nogensinde. De har indtjent henholdsvis to milliarder og 1,3 milliarder amerikanske dollar.

Den tredje film, "Rogue One: A Star Wars Story" fra 2016, er den første af tre såkaldte spinoff-film, der dog også følger Skywalker-sagaen. Den indtjente også mere end en milliard dollar.

/ritzau/AFP