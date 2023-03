Holdet bag Triangle of Sadness skal feste trods oscarskuffelse

Selv om der ikke var nogen oscarstatuetter til filmen "Triangle of Sadness", er der stadig glæde og taknemmelighed at spore hos filmens danske medproducent Per Damgaard Hansen.

- Jeg har det okay med det. Man vil jo altid gerne tage det hele med hjem, men det har været en kæmpe oplevelse at være nomineret, og det har været et vildt felt, siger han.

- Det har været en vild rejse med den film på alle mulige måder, så vi er stadig glade og tilfredse.

Filmen var nomineret i kategorierne Bedste Film, Bedste Manuskript og Bedste Instruktør.

"Everything Everywhere All at Once" løb med statuetten i alle tre kategorier.

Per Damgaard Hansen siger, at han blandt holdet bag filmen oplever en meget stor respekt over for de kolleger, som har lavet de film, som "Triangle of Sadness" var oppe imod.

- Det var på alle mulige måder et smukt øjeblik.

- Så vi kommer helt klart stadig til at feste hele natten, fastslår han.

For medproducenten betyder det også meget, at der er blevet vist klip af filmen ved verdens mest prestigefyldte filmprisuddeling.

- Det giver selvfølgelig eksponering, og jo bredere filmen kan komme ud, jo bedre er det. Det er altid rart at få så stort et publikum som muligt, siger han.

Per Damgaard Hansen er ikke det eneste danske islæt i "Triangle of Sadness".

De danske skuespillere Vicki Berlin og Zlatko Buric var på rollelisten i filmen, der handler om et mindre krydstogtskibs skibsbrud.

To film lavet af danskere var desuden nomineret for henholdsvis Bedste Dokumentar for filmen "Et hus af splinter" og Bedste Kortfilm for "Ivalu". Ingen af dem vandt.

Derudover var danske Mikkel E.G. Nielsen nomineret for sin klipning af "The Banshees of Inisherin".

