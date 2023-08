Hollywood-forfattere overvejer tilbud som kan ende strejken

Hollywood er lagt ned af en langtrukken dobbeltstrejke, hvor skuespillere og manuskriptforfattere har nedlagt arbejdet.

Men en løsning begynder muligvis at nærme sig.

De strejkende Hollywood-manuskriptforfattere modtog fredag et nyt tilbud fra de store filmstudier efter et møde mellem de stridende parter.

Et tilbud som de overvejer i disse dage og vil vende tilbage med svar på næste uge.

Det oplyste The Writers Guild of America (WGA), der er manuskriptforfatternes fagforening, i en pressemeddelelse fredag efter mødet.

Manuskriptforfatterne har i over 100 dage strejket i kampen for bedre arbejdsvilkår i en branche, der er udfordret af kunstig intelligens og streaming.

Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), der er underholdningsselskaberne organisation, kom fredag med et modbud på et tidligere tilbud fra manuskriptforfatterne.

AMPTP er repræsentant for over 350 amerikanske filmproducenter og -studier. De forhandler på vegne af mediegiganter som Netflix, Amazon og Disney.

Manuskriptforfatternes fagforeningen skriver i pressemeddelelsen, at der nogle gange kan gøres flere fremskridt i forhandlinger, når de ikke bliver dissekeret i offentligheden.

- Det vil være vores tilgang, i hvert fald indtil videre, indtil der er noget af betydning at berette, skriver WGA's forhandlingsudvalg i meddelelsen.

I mellemtiden opfordrer de medlemmerne til at blive ved med at vise engagement ved at møde op til strejkerne.

- For jer selv, jeres medskribenter, SAG-AFTRA (skuespillernes fagforening), fagforeningsmedlemmer og alle dem i vores samfund, der er påvirket af strejkerne.

SAG-AFTRA er Hollywood-skuespillernes fagforening. Fagforeningen repræsenterer 160.000 skuespillere - fra de største stjerner til ukendte statister.

Skuespillerne sluttede sig til strejken i begyndelsen af juli.

Begge faggrupper har kæmpet for at få mere i løn.

Der har også været bekymringer om studiernes brug af kunstig intelligens til at skabe manuskripter.

Den nuværende forfatterstrejke, som omfatter omkring 11.500 manuskriptforfattere, har ført til aflysninger af nye serieafsnit, forstyrret produktionen af tv til efteråret og standset arbejdet med store Hollywood-film.

Blandt serier, der er blevet forsinket på grund af strejken, kan nævnes HBO's "The Last of Us" og Disneys Star Wars-serie "The Mandalorian".

/ritzau/