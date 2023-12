Hollywood-skuespilleren Ryan O'Neal er død - 82 år

Den amerikanske skuespiller Ryan O'Neal, særligt kendt for sin rolle i filmen "Love Story" fra 1970, er død i en alder af 82 år.

Det fortalte hans søn fredag amerikansk tid.

Desuden var han blandt andet med i filmene "Paper Moon" og "Barry Lyndon".

Ryan O'Neal trak derudover overskrifter for sit længerevarende og tumultariske forhold til skuespillerinden Farrah Fawcett, der blev kendt som en af de tre engle i tv-serien "Charlie's Angels". Hun døde selv i 2009.

Før forholdet til Farrah Fawcett blev Ryan O'Neal henholdsvis gift og skilt to gange.

De indledte deres forhold i slutningen af 1970'erne og var sammen i næsten 20 år, før de blev skilt i 1997, da hun efter sigende opdagede, at han havde en affære med en anden skuespillerinde.

Skuespillerne genforenedes dog i 2001 og var sammen indtil Farrah Fawcetts død.

Efter en række roller i diverse tv-serier fik Ryan O'Neal sit store gennembrud med "Love Story", der blev startskuddet til fænomenet "chick flicks". Det er en type film om særligt kærlighed og parforhold.

For sin rolle i filmen blev Ryan O'Neal nomineret til en Oscar.

To år senere fik han sammen med Barbra Streisand en rolle i filmen "What's Up, Doc?", som også hjalp med at øge Ryan O'Neals popularitet.

I de efterfølgende år spillede Ryan O'Neal blandt andet en smykketyv i filmen "The Thief Who Came To Dinner".

Og i Peter Bogdanovichs "Paper Moon" fra 1973 spillede han over for sin datter Tatum O'Neal, hvilket fik ham nomineret til en Golden Globe.

I 1975 fik Ryan O'Neal en rolle i Stanley Kubricks historiske drama "Barry Lyndon", der i dag er bredere anerkendt, end den var ved sin udgivelse.

/ritzau/AFP