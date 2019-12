Hollywood-stjerne blev blokeret af datingsite

Skuespilleren Sharon Stone blev udelukket fra datingapp, som troede, at hendes profil var falsk.

Den amerikanske filmstjerne Sharon Stone har fået en undskyldning fra den populære datingtjeneste Bumble, som suspenderede hendes konto, efter at flere brugere havde klaget over, at hendes profil måtte være falsk.

Det skriver The Daily Mail.

Den 61-årige skuespiller, der især er kendt for sine hovedroller i filmene "Total Recall", "Basic Instinct" og "Casino", har ifølge avisen ikke haft et "romantisk" forhold siden oktober 2018.

Derfor oprettede hun en profil på Bumble i håb om at finde en kæreste, men hun blev spærret, fordi ingen troede på, at det virkelig var hende, afslørede hun mandag i et tweet.

- Jeg gik på datingsiten Bumble, og de lukkede min konto. Nogle brugere meddelte, at det umuligt kunne være mig, skriver hun.

Som dokumentation har Sharon Stone vedlagt Bumbles besked.

- Din konto er spærret, fordi vi har modtaget adskillige meldinger om, at din profil er falsk, skriver Bumble, der blev oprettet i 2014 og nu har over 55 millioner brugere verden over.

Der gik dog ikke meget mere end en halv dag, før Sharon Stones profil igen var aktiv.

- Sharon Stone er tilbage på Bumble!, skriver datingsitet og undskylder for fejltagelsen.

- Men i betragtning af, hvilket ikon hun er, så har vi forståelse for, at så mange af vores brugere mente, at det var for godt til at være sandt, da de så, at hendes profil ikke var bekræftet af et foto, forklarer Bumble.

Sharon Stone har to forliste ægteskaber bag sig.

Hun har tidligere fortalt, at hun har har masser af tilbud fra mænd, som ønsker at være sammen med hende.

