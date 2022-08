Holocaust-overlever er død i en alder af 98 år

Arlette Andersen overlevede et ophold i kz-fangelejren Auschwitz og tav om det i 45 år.

Arlette Andersen overlevede et ophold i kz-fangelejren i Auschwitz under 2. verdenskrig.

Hun er sovet stille ind i en alder af 98 år. Det skriver Fredericia Dagblad.

Som ung i Frankrig blev hun i 1943 arresteret og deporteret til koncentrationslejren i Polen.

Hun kom sidenhen til Fredericia, hvor hun sammen med sin mand, Ole Andersen, bosatte sig. Her blev hun fransklærer på Fredericia Gymnasium.

Parret fik sønnen Christian og datteren Anett.

I 45 år tav hun om det gruopvækkende ophold i lejren. Men hun har siden holdt hundredvis af foredrag, hvor hun delte ud af sine erindringer.

Det gjorde hun for at fastholde erindringen om holocaust, da hun havde en mission om, at historien om Auschwitz og Holocaust ikke må glemmes.

- Jeg har holdt 426 foredrag rundt omkring i Danmark, og det vigtigste for mig har været, at de unge forstår, at noget så brutalt ikke må ske igen.

- Jeg håber, at min historie kan få dem til at lægge afstand til de yderliggående politiske bevægelser, som desværre også præger tiden nu, sagde hun til Kristeligt Dagblad i 2020.

For den indsats modtog Arlette Andersen i 2020 ridderkorset af Dannebrogordenen. Ligeledes er hun i 2006 og 2006 hædret med det franske ridderkors, Legion d'Honneur.

Derudover er en bygning på et universitet i den franske by Clermont-Ferrand blevet opkaldt efter hende. På samme universitet blev Arlette Andersen arresteret af de tyske nazister i 1943.

I 2018 udkom bogen "Vi er her for at dø", der er skrevet af forfatteren Thomas Kvist Christiansen.

Den beretter om Arlette Andersens personlige historie, men også om den betydning det har haft, at hun har brugt mange år på at fortælle sin historie.

Arlette Andersen bisættes tirsdag fra Christianskirken i Fredericia. Familien har ønsket, at højtideligheden foregår i stilhed.

/ritzau/