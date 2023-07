Holstebro elsker en lille, tynd og meget dyr dame

Engang lagde folk madpakker ved skulpturen "Maren å æ woun", fordi hun var så tynd. I dag er hun et skattet vartegn for en by, hvis vision er, at selv den fineste kunst skal stå, hvor folk går forbi, fortæller Jens Otto Nystrup, tidligere kulturudvalgsformand i Holstebro