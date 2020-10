Horesta: Statsministerens melding får afbud til at vælte ind

Mette Frederiksen (S) har varslet yderligere restriktioner. Detaljerne udestår dog, og det medfører kritik.

Statsminister Mette Frederiksen (S) kunne torsdag fortælle, at der er yderligere restriktioner på vej for at bremse coronasmitten.

Hvilke konkrete tiltag der er tale om, ville hun dog ikke komme nærmere ind på, indtil regeringen er helt klar til at melde ud.

Udmeldingen medfører kritik fra Horesta, der er brancheorganisation for hotel-, restaurations- og turisterhvervet.

- Det er en urimelig måde at behandle virksomhederne på. Det her får afbuddene til at vælte ind, siger politisk chefkonsulent Kristian Nørgaard.

Mette Frederiksen fortæller, at der blandt andet kigges på yderligere restriktioner i nattelivet.

Hun siger samtidig, at danskerne skal indstille sig på en december uden de traditionelle julefrokoster.

Kristian Nørgaard tror ikke, at der var nogle, som havde forventet, at der kunne holdes julefrokoster med "dans til den lyse morgen":

- Men i stedet kunne man kommunikere som den norske statsminister, som opfordrer virksomhederne til at holde alternative julefrokoster, siger han.

/ritzau/