Houthierne tager ansvar for angreb mod kemikalietankskib

Houthi-bevægelsen i Yemen siger, at den har udført et missilangreb mod et amerikansk skib i Adenbugten.

Det siger bevægelsen natten til fredag i en udtalelse på sociale medier ifølge nyhedsbureauet AFP.

Her lyder det, at houthiernes "flådestyrker" har angrebet det amerikanske kemikalietankskib "Chem Ranger" med flere missiler, hvoraf nogle ifølge bevægelsen ramte skibet "direkte".

Det britiske sikkerhedsfirma Ambrey oplyser, at skibet er et amerikanskejet skib, som sejler under Marshalløernes flag.

- Det er ikke rapporteret om nogen dødsfald eller skader, siger firmaet.

Fragtskibet var på vej fra Jeddah i Saudi-Arabien til Shuwaikh i Kuwait, da det gav melding om droner, der på "mistænkelig vis" nærmede sig, lyder det fra firmaet.

Houthi-bevægelsens melding om, at angrebet ramte skibet direkte, er dermed ikke bekræftet.

Bevægelsen har ikke sagt noget om, hvornår angrebet har fundet sted.

Ifølge Ambrey faldt en af dronerne i vandet omkring 30 meter fra skibet.

- Et indisk krigsskib reagerede på hændelsen, siger sikkerhedsfirmaet.

Houthi-bevægelsen, som er en væbnet bevægelse, har med støtte fra Iran taget magten i det meste af Yemen. Den har angrebet en lang række fragtskibe ud for Yemen i Det Røde Hav og Adenbugten.

Adenbugten ligger syd for Den Arabiske Halvø mellem Det Røde Hav og Det Indiske Ocean.

Sidste år meldte bevægelsen ud, at den ville støtte det palæstinensiske folk i deres konflikt med Israel ved at angribe skibe med forbindelse til Israel, hvis ikke Israel stopper sine angreb mod Gazastriben.

Og i udtalelsen på sociale medier fredag lyder det ifølge AFP igen, at bevægelsen handler mod "undertrykkelsen af det palæstinensiske folk i Gaza-striben og som svar på den amerikansk-britiske aggression mod vores land."

Onsdag aften udspillede sig et lignende droneangreb fra Houthi-bevægelsen mod et amerikansk fragtskib i Adenbugten. Her tog skibet ifølge USA's centrale kommandoenhed, Centcom, skade, men besætningen lader til at være sluppet ubeskadiget.

Flere store rederier har på grund af angrebene omlagt deres ruter til at sejle syd om Afrika i stedet for gennem Det Røde Hav og Suezkanalen.

