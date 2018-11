Ny debatbog om dansk asylpolitik sætter en finger på alle tænkelige ømme punkter

4 stjerner

Årtiers dansk asylpolitik hudflettes i Mikkel Andersson og Niels Jespersens kritiske debatbog, der dog har svært ved at finde en vej ud af problemerne

Mikkel Andersson og Niels Jespersen er kendt som skarpe og velskrivende kommentatorer fra diverse aviser. Andersson, der politisk betegner sig selv som liberal, har også været med til at stifte den satiriske institution Rokokoposten, og Jespersen har været udsendt som professionel soldat og søgt opstilling for Socialdemokratiet til folketingsvalget. De er fælles om at være stærkt kritiske over for den danske flygtninge- og indvandrerpolitik, som det fremgår af titlen på den debatbog, de nu har skrevet sammen: ”Eksperimentet der slog fejl. Status over 35 års dansk asylpolitik”.

Stilistisk er bogen en noget ujævn affære. Der er kapitler, der minder om journalistisk reportage, andre steder får vi tætte gennemgange, næsten ”skrælninger” af artikler og interviews, som andre har lavet. Nogle gange kan man mærke, at forfatterne savner den afsnubbede frækhed fra kommentaren. Det kan blive lidt snakkende og hen til kommoden og ”tilbavs igen”, når der generaliseres og derefter tages forbehold, men så alligevel. Forfatterne ser dog sig selv som et par gadedrenge, der søger deres visdom ved pølsevognen og ikke er bange for at få klask med på vejen.

De taler lidt hånligt om ”teologer og sociologer og folk fra humaniora” og fremstår antiakademiske på den vellystne måde, man kun møder hos folk, der selv er akademikere. På den anden side vil de nødigt fremstå, som om de selv kun taler ud fra ”holdninger”, så vi får helt i tidens ånd en del henvisninger til tal, statistikker, undersøgelser og fremskrivninger. Det bliver næsten komisk til sidst, hvor de har skrevet tre lidt fristilsagtige ”scenarier” over Danmark anno 2050 med indvandringens omfang som eneste variabel, og en del quasi-videnskabelige forsikringer påhæftet. Det ligner grangiveligt et oppustet metodeafsnit fra en universitetsopgave og ikke noget, man forventer fra friske fyre ved en pølsevogn.

Nuvel, skidt pyt og ikke flere drillerier, disse forbehold har mest med stil og attitude at gøre. Indholdsmæssigt er det en god bog, fordi den konsekvent og systematisk sætter en finger på alle tænkelige ømme punkter. Den danske debat om flygtninge og indvandrere er ganske vist efterhånden aftabuiseret ad flere omgange, og hele det politiske spektrum er forskubbet med Socialdemokratiets signaler og udspil gennem de seneste år. Så målt med 2018-standarder er der ikke så meget nyt i en del af bogens analyser og positioner. Jeg vil derfor i det følgende se bort fra de indenlandske afsnit om integration, kriminalitet, parallelsamfund, tørklædebat, islamisme med videre og koncentrere mig om asylpolitikken og konventionerne, som med et tilfælde, der ligner en tanke, også eksploderede i debatten i sidste uge med Henrik Sass Larsens meldinger. Forfatterne argumenterer, som jeg forstår dem, på følgende måde:

Ligesom det nogle gange siges, at generaler udkæmper fortidens krige, kan man hævde, at det internationale samfunds flygtningekonventioner efter Anden Verdenskrig er indrettet med henblik på, at ”vi” kunne have gjort det lidt bedre dengang, for eksempel i forhold til de jøder, der forgæves prøvede at flygte fra Nazityskland. Konventionerne er tænkt i forhold til akutte kriser og individuelt forfulgte, til midlertidig beskyttelse af mennesker fra lande og kulturer relativt tæt på og ikke til en permanent og potentielt uendelig flygtningestrøm fra endog meget fjerne lande og kulturer. Konventionerne er dermed uhensigtsmæssige i forhold til vore dages udfordringer.

Mange kritikere af ”stramninger” ynder at forestille sig en humanistisk guldalder i modsætning til den nutid, der beskrives i et omkvæd fra en Gnags-sang fra 1986: ”Danmark, det banker på din dør, har aldrig set dig så selvisk og ensom nogensinde før”.

Men med afsæt i erfaringerne med de mange tyske flygtninge i Danmark ved afslutningen af Anden Verdenskrig argumenterer Andersson og Jespersen for, at denne guldalder er en myte. Det meste af tiden var der ingen flygtninge, og så er det jo let nok at være tolerant.