Hummelgaard vil se på hårdere straf for banders økonomiske svindel

Hårdere straffe kan være med til at få skovlen under økonomisk kriminalitet begået af rockere og bandemedlemmer.

Det mener justitsminister Peter Hummelgaard (S).

Derfor kommer regeringen "helt sikkert" til at se på straframmerne som led i et udspil til en kommende bandepakke.

- Hver gang man tager en af de her bandekriminelle ud af miljøet, væk fra organisationen og væk fra gaden, giver man politiet lidt bedre betingelser for at forbygge og efterforske, siger justitsministeren.

Regeringen forventer at præsentere sit samlede udspil til en ny bandepakke lige efter sommerferien.

Sidste år steg antallet af sigtelser mod rockere og bandemedlemmer for økonomisk kriminalitet med 27 procent. Dermed rejste politiet 990 af den slags sigtelser i 2022.

Det skriver Jyllands-Posten mandag på baggrund af nye tal fra Justitsministeriet.

Regeringens udspil kommer til at tage udgangspunkt i et udspil fra den daværende Socialdemokratiske regering. Derudover vil det indeholde "nye og forstærkede" initiativer, fortæller Peter Hummelgaard.

S-regeringen præsenterede i sommeren 2022 et udspil til en ny bandepakke med navnet "Bandepakke IV".

Også her lød det, at der skulle være hårdere straffe for visse typer af kriminalitet.

Særligt den del af udspillet, der handlede om de hårdere straffe var kriminolog David Sausdal fra Lunds Universitet skeptisk over for.

- Sandheden er, at fængsler er et af de mindst resocialiserende steder i verden, sagde han i den forbindelse.

- Justitsministeriets eget forskningskontor har vurderet, at hårdere straffe som værktøj ikke er særligt præventivt, og at det heller ikke er tryghedsskabende.

Foruden hårdere straffe vil regeringen også se på en udvidelse af det såkaldte Al Capone-samarbejde.

Al Capone-samarbejdet er en taskforce, der arbejder på tværs af forskellige myndigheder. Her lyder det fra ministeren, at man eksempelvis kunne tilføje Erhvervsstyrelsen til samarbejdet, skriver Jyllands-Posten.

