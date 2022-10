Hun er blandt de bedste symbolistiske digtere i senere tid

For over 100 år siden blev nogle af de mest indflydelsesrige og toneangivende formuleringer om, hvad poesi er, formuleret af henholdsvis de franske symbolister og de engelske imagister. Imagismens store stjerne, T.S. Eliot (1888-1965), talte i sit berømte essay fra 1919, ”Hamlet and his Problems” om, at digtning i sin bedste udgave fungerer som objektive korrelater, hvorved han forstod, at tekstens billeder og handlinger korresponderer med nogle specifikke sjælelige og psykologiske tilstande hos læseren. Hvad det blufærdige geni Eliot måske glemte at nævne her var, at netop det faktum, at en digter skildrer noget, som vi har vanskeligt ved at afgøre om er ydre eller indre, har en meget kraftig foruroligende virkning på os.

Det ved de store digtere i den senere symbolistiske tradition med danske navne som Ole Sarvig, Henrik Nordbrandt og Pia Tafdrup særdeles godt, og det er i det hele taget en af hovedeffekterne ved disse digteres poesi, at vi gang på gang er i tvivl om, hvorvidt vi er i virkelighedens eller fantasiens verden. En digter af denne symbolistiske aftapning, som har levet et stille liv i den danske litterære offentlighed, men som er blandt de bedste, er Annemette Kure Andersen, der debuterede tilbage i 1991 med ”Dicentra spectabilis”.