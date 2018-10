Rose Eken viser alt det, vi andre ikke lægger mærke til

Rose Eken anvender hverdagens mest velkendte objekter i sine fortællinger om fælles kulturhistorie. Hun er i øjeblikket aktuel med sin første soloudstilling på et museum i Danmark

Vi er lige akkurat gået glip af en rockkoncert. Den har været festlig, fornemmer man: Bunkevis af skrald hober sig op. Man kan lugte cigaretskoddene på jorden og øl-slatterne i de udtrådte Royal-plastickrus. Sikkerhedshegnene er skubbet til side, og hist og pist ligger shotglas og klistret slikpapir.

Til udstillingen på Horsens Kunstmuseum har Rose Eken (født 1976) iscenesat efterspillet af en koncert i form af et rum med knap 2000 objekter udført i ler. Ekens inspiration er erfaringer fra teenageårene, hvor hun arbejdede som scene- og lystekniker for diverse rock- og punkbands i det københavnske musikmiljø. Udstillingen kredser om fascinationen af koncerten som fællesskab, rum og ritual og er i sin konceptuelle stramhed og fortælling betegnende for Rose Ekens praksis.

Ved første øjekast forekommer Rose Ekens værker at stå i et 1:1-forhold til virkeligheden med deres slående lighed med genkendelige fænomener. Det virker som et letkøbt greb, men det er en svær misforståelse.

Ekens forlæg er altid masseproducerede genstande, som vi (her til lands) kender så godt, at vi glemmer at se dem. Leret er oplagt. Det er det mest ubehjælpsomme og almindelige materiale. Vi har kendt det siden tidernes morgen, og det bruges overalt i husholdningen. Det er et bevidst valg, når den fingersnilde Eken leger med lerets kluntethed: Hendes hænder har formet alle objekterne, brændt, glaseret og brændt dem en sidste gang. Det er en beskidt, repetitiv og langsommelig proces. Men ler skrumper lidt, når det brændes, og det forvrænger genstanden fra det virkelige forlæg. På den måde beriges værkerne med en næsten vibrerende livagtighed og stærk sanselig appel, der får os til at ”se” genstanden på ny. Selvom plastickrus-skulpturen er grå, afkoder vi den øjeblikkeligt som sit virkelige forlæg og som gennemsigtig. Er man en pilfinger, kan man få tics af, at modstå fristelsen for at føle efter: Er plastickrusene virkelig tunge? Er de, hvad jeg tror, de er?