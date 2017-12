Huset der rummer en smertefuld kærlighedshistorie

Libanesernes minde om 15 års borgerkrig er så smertefuldt, at selvom bygningen Beit Beirut står klar, har det ikke været muligt at få etableret et planlagt museum. En stædig bevaringsarkitekt, der har kæmpet for museet, viser rundt i borgerstuer, der blev til en krybskyttehule midt i byen

Taka’ata al-Mawt— Dødens Vejkryds. Sådan blev denne korsvej midt i Beirut, hvor ”Uafhængighedsvej” krydser ”Damaskusvej”, kaldt under den mere end 15 år lange libanesiske borgerkrig. En borgerkrig fra 1975-1990, hvor alle religioner og fraktioner på skift skød på alle de andre. Dødens Vejkryds var dengang en del af den såkaldte grønne linje, der adskilte Beiruts østlige – hovedsageligt kristne – bydel fra den vestlige bydel, hvor de palæstinensiske og en række andre muslimske militser holdt til.