Troels Kløvedal: Husk at elske, mens du tør det

Troels Kløvedal vil gerne dø afklaret og med en glæde over at have været her. Og så vil han gerne huskes som et ordentligt menneske

Hvad er lykke?

At virkeligheden svarer til forventningerne.

Hvad er en god gerning?

Venlighed og imødekommenhed i hverdagen.

Hvad sårer dig mest?

Hvis nære venner går bag ryggen om én.

Hvad er den største synd?

Ligegyldighed og at love noget og ikke holde det.

Hvad kan du ikke undvære?

Gode klassiske bøger.

Hvad er meningen med livet?

At man lever det.

Hvad er din yndlingsbeskæftigelse?

At opsøge intellektuelle udfordringer, enten hårdværksmæssige eller filosofiske.