Hustru i terrorsag afviser kendskab til kemikalier i villa

I en villa i Holbæk blev der i februar 2021 fundet flere poser med kemikalier.

Husets beboere - et par i 30'erne - er tiltalt for forsøg på terror, og den syriske mand har i Retten i Holbæk forklaret sig over flere retsmøder.

Tirsdag er afhøringen af hans 31-årige irakiske hustru begyndt.

Hun forklarer, at hun i deres bryggers har set en pose, som nogle af kemikalierne var i, men hun kendte ikke til indholdet.

- Det tænkte jeg faktisk slet ikke over på det tidspunkt. Jeg går ikke sådan rundt og snuser i huset. Hvis jeg havde set indholdet, havde jeg nok bare tænkt, at det var mel, siger hun.

Kvinden har langt, mørkt hår, som tirsdag er løst. Andre dage har hun haft et tørklæde, som har dækket en del af håret.

Ifølge sagens anklageskrift har hendes 35-årige syriske mand villet producere én eller flere bomber til terror. Kvinden og mandens 37-årige bror er tiltalt for at medvirke.

Alle nægter sig skyldige. Den 35-årige har erkendt at have haft kemikalierne, men har forklaret, at han lavede kanonslag som hobby.

Kvinden bekræfter, at han var glad for fyrværkeri, og at hun var irriteret over det.

- Jeg kunne ikke forstå hans kærlighed til fyrværkeri, siger hun.

Den 31-årige kvinde er tydeligvis meget påvirket af at skulle give sin forklaring i retten. Efter cirka et kvarter må hun tage en fem minutters pause, før hun er klar igen.

Foruden villaen i Holbæk havde kvinden også en lejlighed et andet sted i byen. Hun forklarer, at hun har været lige meget hvert sted.

Det er i det fælles hus, at der er gjort sagens væsentligste fund: 16 kilo kemikalier, 166 stålkugler, tændsnor og mobiltelefoner, der angiveligt skulle bruges til bomber.

Der er også fundet våben. I skuret hang en riffel med kikkertsigte under loftet, men kvinden forklarer, at hun ikke har været i skuret, efter at de flyttede ind.

- Så havde (manden, red.) ikke været i live nu, siger hun og henviser til, at hun så var blevet meget sur over alt det rod, der var:

- Jeg lider af OCD. Ordens-OCD. Alt skal stå snorlige.

Der var også et glatløbet haglgevær i en sportstaske, og i en dametaske under parrets seng i huset lå en maskinpistol.

Manden har ved et tidligere retsmøde forklaret, at han gemte våbnene for en bekendt i 2011 og 2012, og at den bekendte aldrig hentede dem igen.

Han kan kun huske vennens fornavn, og politiet har ikke kunnet opklare, hvem der er tale om.

Der er i sagen også en anklage om terrorfinansiering. Kvinden skal have været med til at sende penge til sin bror, som ifølge anklagemyndigheden var tilknyttet Islamisk Stat.

Afhøringen af kvinden fortsætter i næste uge. Dommen ventes senere på året.

/ritzau/