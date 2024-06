”Hvad er jeg for et menneske, når jeg stopper med at bløde?”. Det spørgsmål inspirerede Kristina Stoltz' til sin nye digtsamling

Kvinder er ude af balance med deres naturlige cyklus, og det samme kan siges om samfundet, mener forfatter Kristina Stoltz. Hun er nu aktuel med “Fra blodet”, som er forfatterens første digtsamling i 22 år