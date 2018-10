Hvad skulle musiklivet gøre uden kirkerne?

6 stjerner

Fantastisk højt niveau ved forrygende kammerkoncert i Helleruplund Kirke

Det ville være malplaceret at kalde Helleruplund Kirke i det nordlige København uanselig. Den har et 42 meter højt tårn, der krones af et kobberklædt pyramidespir, og i det indre kan man beundre de smukke gulsten i stil med Grundtvigskirkens og de farvestrålende glasmalerier i koret. Alligevel er det forbløffende, at denne forstadskirke som sit husensemble har en klavertrio af så åbenlys verdensklasse som Trio con Brio Copenhagen.

De tre musikere – den danske pianist Jens Elvekjær og de to koreanske søstre, violinisten Soo-Jin Hong og cellisten Soo-Kyung Hong, begge årgang 1977 (men naturligt nok i hver sin ende af kalenderen) udgør en mageløs, mirakuløs klavertrio. Til næste år kan de fejre 20-årsjubilæum, og de varmede op til denne begivenhed med tre af de værker, der har fulgt dem gennem hele karrieren: Beethovens ”Geistertrio” (spøgelsestrio), opus 70,1, Sjostakovitjs klavertrio i e-mol, opus 67, samt Brahms’ klavertrio i H-dur, opus 8. I alle tre værker indgår den satsbetegnelse, de ved stiftelsen i 1999 tog navn efter, en allegro con brio – muntert eller livfuldt. Ved koncerten i mandags gik ensemblets navn og forrygende spil op i en højere enhed. Trio con Brio Copenhagen spiller så livfuldt, så detaljerigt og underfundigt, at man gang på gang ikke alene bare frydes over deres virtuose og gennemmusikalske spil, men også sender en taknemlig tanke til de komponister, de har programsat, og bliver mindet om deres mesterskab: Ja, så gode var de!