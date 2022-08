Hvad vil det sige at sanse? Spørgsmålet står centralt i ny Ejnar Nielsen udstilling

Kunstneren Ejnar Nielsen (1872-1956) befandt sig i det givende felt mellem symbolisme og realisme og med tiden noget andet og mere, der peger frem mod modernismen og det 20. århundredes kunstneriske strategier. Han er i kraft af nogle af sine bedste værker en klassiker i dansk og nordisk kunst, selv om han ikke er så kendt som nogle af sine umiddelbare og beslægtede forgængere i feltet som L. A. Ring, Vilhelm Hammershøi og Edvard Munch.

Men egentlig har Ejnar Nielsen aldrig været ude af fokus. De seneste årtier har budt på et par større monografier om kunstneren, og Ejnar Nielsen har indgået i udstillinger, der omhandlede epoken omkring år 1900. Men den sidste særudstilling stod Gammel Strand i København for i 1984 – det er efterhånden længe siden. Det råder Den Hirschsprungske Samling på Østerbro i København i kuratorisk samarbejde med Vejen Kunstmuseum nu bod på. Det giver god mening. Begge institutioner er epokemuseer med hovedvægten lagt på kunst og design fra tiden, hvor realismen, impressionismen og ikke mindst symbolismen brød igennem og var normsættende. Hirschsprungs Samling har ganske befriende ladet udstillingen få plads i museets to centrale hovedsale, hvor rummene virkelig er til at lave særudstillinger. Udstillingsarkitekterne Mathias Mentze og Alexander Ottenstein har scenograferet de to sale helt utrolig smukt og skabt en skønvirkeramme omkring Ejnar Nielsens kunstværker, der åndfuldt placerer både værker og museet i den tid, de hører til.