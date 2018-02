Hvem er Michel Houellebecq egentlig?

Den mest læste nulevende franske forfatter har gjort sig selv til en romanfigur, og han optræder i sine egne bøger og udvisker grænsen mellem fiktion og virkelighed. Selv hans fødselsdag er der usikkerhed om. Vi tegner et portræt af Houellebecq, der påstår, at han fylder 60 år i næste uge

Der bliver næppe mange fødselsdagsinterviews med Michel Houellebecq i næste uge i anledning af hans 60-årsdag.

For det første fordi han slet ikke bliver 60 år på mandag, som mange ellers tror – for stik imod sin egen påstand gennem mange år er han ikke født i 1958 (han er i virkeligheden født i 1956, men har hævdet, at hans mor forfalskede fødselsattesten).

For det andet fordi han har tænkt sig at forsvinde ud af offentlighedens søgelys. Ligesom en rockmusiker, der organiserer sin sidste koncert-turné, har den succesrige og kontroversielle franske forfatter givet sit sidste interview.