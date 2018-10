Fem litteratur-kendere: Denne person skulle have haft Nobelprisen i litteratur – hvis den blev uddelt

Det Svenske Akademi har meddelt, at der i år ikke bliver fundet en modtager af Nobelprisen i litteratur. Fem litteraturkendere giver her hver deres bud på, hvem der burde have haft prisen, som normalt uddeles i oktober

Mette Bock, kulturminister (LA):

”Hvis jeg var medlem af litteraturpriskomitéen, ville min vinder være den tyske forfatter Daniel Kehlmann for hans store, europæiske forfatterskab, der både udfordrer og taler til det almenmenneskelige. Daniel Kehlmann har en evne til at forbinde realisme og magi i sine stort anlagte fortællinger. Han beretter om, hvordan den moderne videnskab opstod i skikkelse af Alexander von Humboldt og Carl Gauss i romanen ’Opmålingen af verden’ og ikke mindst i sin seneste roman, ’Tyll’, der er en burlesk skildring af livet blandt høj og lav mod slutningen af Trediveårskrigen. Fortiden bliver levendegjort i en vanvittigt velskrevet fortælling, der taler til os – også i dag.”

”En anden forfatter, der har fortjent Nobelprisen, er amerikanske Jonathan Franzen. Han har en særlig evne til at skildre det vanskelige, ofte dysfunktionelle familieliv i en samfundsmæssig kontekst. Frihedsbegrebet tages under kærlig behandling i hans forfatterskab.”

”En tredje mulighed er nordmanden Karl Ove Knausgård. Han skal have prisen for sit store mod til at bringe sig selv på spil i sine romaner i en autofiktionel form, der gør ondt på læseren. Knausgård er Kehlmanns modsætning. Han er ikke bange for at udlevere sig selv og andre i sine meget skarpe beskrivelser af sig selv. Det har store omkostninger at ville lægge alt og sig selv på bordet. Selv-iscenesættelsen er samtidig symptomatisk for vor tid.”

Camilla Rohde Søndergaard, redaktør på forlaget Klim: