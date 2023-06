Hver anden dansker forbinder tørken med klimaforandringer

Det er menneskeskabte klimaforandringer, som er skyld i, at Danmark har været plaget af de seneste ugers tørke og manglende regn.

Det mener mere end hver anden af de adspurgte danskere i en ny måling, som Voxmeter har lavet for Ritzau.

I rundspørgen svarer 53,4 procent, at de er enige eller meget enige i, at den seneste tids tørre vejr er et resultat af klimaforandringer skabt af mennesker.

1000 respondenter har svaret. 14,8 procent af de adspurgte er uenig eller helt uenig i, at tørken skyldtes menneskeskabte forandringer i klimaet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Indtil mandag var Danmark hårdt plaget af tørke. I en række kommuner blev det så tørt, at der blev indført afbrændingsforbud. Mandag fald regnen dog ned over Danmark for første gang i 26 dage.

Mens langt de fleste i undersøgelsen peger på, at tørken er et resultat af menneskers påvirkning på klimaet, er de adspurgte til gengæld splittede i spørgsmålet om, hvorvidt danske medier dækker klimaforandringerne tilstrækkeligt.

29,5 procent af respondenterne svarer, at danske medier ikke bringer nok indhold om udfordringerne. 28,8 procent er derimod uenige og mener, at der er tilstrækkeligt indhold om klimaforandringerne i medierne.

Derudover svarer 30,4 procent, at de hverken er enige eller uenige, mens godt hver tiende svarer "ved ikke".

Særligt dækningen af klimaforandringerne har fyldt i mediebranchen de seneste år. For nylig var det DR-værten Iben Maria Zeuthen, som bragte debatten op.

Artiklen fortsætter under annoncen

I en mail til generaldirektøren i DR, Maria Rørbye Rønn, opfordrede hun til, at man rydder sendefladerne og samler fokus på klimakrisen.

Iben Maria Zeuthen delte mailen på det sociale medie Instagram, hvor hun fik en masse opbakning - blandt andre fra DR-kollegerne radiovært Sara Bro og tv-vært Anna Lin.

Yderligere viser undersøgelsen, at 46,9 procent af de adspurgte har forsøgt at bruge mindre vand end normalt den seneste måned på grund af den manglende regn.

I begyndelsen af juni opfordrede danske vandselskaber forbrugerne til at "bruge vand med omtanke" på grund af tørken. Det oplyste vandselskabernes brancheforening, Danva, i en pressemeddelelse.

/ritzau/