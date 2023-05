Hver tredje ser kritisk på kønsneutralt sprogbrug

30 procent af danskerne har en negativ holdning til kønsneutralt sprogbrug.

Det viser en ny undersøgelse med 3911 respondenter fra Dansk Sprognævn, der beskæftiger sig med udviklingen af det danske sprog.

Nævnet har undersøgt, hvordan befolkningen forholder sig til kønsneutrale pronominer, herunder "de", "høn" og "hen".

Det viser sig, at især personer over 50 år har svært ved at tage udviklingen til sig, mens folk mellem 18-30 år generelt er mere åbne over for tendensen.

Samlet set har 19 procent en positiv holdning til kønsneutralt sprogbrug.

Marianne Rathje, seniorforsker i Dansk Sprognævn, mener, at det kønsneutrale sprog "endnu ikke er blevet hverdagskost for danskerne".

- Der er en del, der prøver, selv om de føler, de har svært ved at bruge kønsneutrale pronominer, siger hun.

- Samtidig handler ens erfaringer om, hvor man kommer fra i landet, og hvilket køn man har. Kvinder har eksempelvis nemmere ved det end mænd.

Flere og flere personer anser sig selv som nonbinære. Det vil sige, at man hverken identificerer sig selv som mand eller kvinde.

Af den grund foretrækker langt de fleste nonbinære at blive omtalt med "de" eller "dem".

Men det skaber en udfordring for nogle, mener Marianne Rathje. Undersøgelsen viser nemlig, at danskerne er uenige om, hvilket pronomen der er bedst at bruge.

- De, der ikke er nonbinære, ønsker at bruge "hen", fordi de synes, det er forvirrende med "de" og "dem", der også bruges som flertalspronominer, siger hun.

- Men de nonbinære vil netop gerne omtales med "de" eller "dem", fordi "hen" minder for meget om "han" og "hun".

57 procent af dem, der ikke er aktive i LGBT+-miljøet, har ingen erfaring med at bruge kønsneutrale pronominer. Samtidig mener kun fem procent, at det er "meget let" at bruge.

Omvendt ser det ud blandt de personer, der er aktive i miljøet. 11 procent har ingen erfaring med det, mens 42 procent synes, at det er meget let.

Sprogforskeren mener, at det er vigtigt at få frem, hvordan befolkningen ser på kønsneutralt sprogbrug.

- Det er ikke kun kendte menneskers stemmer og folk fra LGBT+-miljøet, vi skal høre, siger Marianne Rathje.

Dansk Sprognævn vil ikke anbefale brugen af et bestemt kønsneutralt pronomen. Men nævnet har nu grundlag for at hævde, at danskerne benytter sig mest af "de" og "hen".

- Vi vil ikke trække noget ned over hovedet på dem, der eksempelvis gerne vil omtales med "de", siger Marianne Rathje.

- Der er argumenter fra begge sider, og det er vigtigt at høre, hvad alle folk mener, så man kan få en bedre forståelse af hinanden.

For otte år siden blev "hen" officielt optaget som et kønsneutralt pronomen i det svenske sprog.

