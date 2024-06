Hverken X eller LinkedIn har dansksprogede moderatorer

De sociale medier X - tidligere Twitter - og LinkedIn har ingen ansat til at moderere dansk indhold, viser en ny redegørelse fra Kulturministeriet, skriver Politiken.

De to mest brugte sociale medier i Danmark, Facebook og Instagram, der begge er ejet af Meta, har tilsammen seks ansatte til den opgave. Og det bekymrer kulturminister Jakob Engell-Schmidt (M).

- Meta har én moderator per 1,4 millioner brugere i Danmark. Det er simpelthen så undervældende, at jeg bliver dybt bekymret.

- Og det forekommer jo i en tid, hvor misinformation og skadeligt indhold på de sociale medier er et problem, der er ved at eksplodere mellem hænderne på os, siger han til Politiken.

Han fortæller videre, at mis- og desinformation fylder mere og mere, og at det er "det værste, man kan gøre ved et demokrati", når der bliver spredt i forbindelse med en valghandling eller i den offentlige debat.

Der er valg til EU-Parlamentet søndag og kulturministeren mener, at virksomhederne bag de sociale medier har et "udvidet ansvar" i forbindelse med at passe på den offentlige debat, hvor de er aktive.

I undersøgelsen fremgår det, at de sociale medier Snapchat har 15 dansksprogede moderatorer, YouTube har 18 dansksprogede moderatorer og TikTok har 27 dansksprogede moderatorer.

I en mail til mediet skriver brancheorganisationen IT-Branchen, som repræsenterer flere sociale medieplatforme, at indsatsen mod skadeligt og manipulerende indhold ikke kun handler om at have dansksprogede moderatorer.

Det handler ifølge IT-Branchen også om, hvordan man arbejder med at fjerne indhold som porno, vold eller terror. Og hvordan kunstig intelligens, der virker på mange sprog, også er med til at hjælpe med at fjerne det.

Kun Facebook og Instagram har mindst en moderator, som dækker hvert af de 24 officielle sprog, der bliver talt i EU. Snapchat og Pinterest dækker halvdelen, mens LinkedIn og X har moderatorer til cirka en tredjedel af sporgene.

