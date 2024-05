Hvert andet barn er på sociale medier før de er fyldt ti år

Knap halvdelen af børn får deres første profil på de sociale medier, før de er fyldt ti år, mens næsten alle børn har en profil, inden de er 13 år.

Det viser ny rapport fra Børns Vilkår.

Det er chokerende og et stort problem, mener direktør for Børns Vilkår Rasmus Kjeldahl.

- Mange af de mest brugte sociale medier er slet ikke egnet til børn. Vi har en masse børn, der færdes i et miljø, der selv for voksne kan være et temmelig barsk sted at opholde sig, siger han.

Rapporten tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse med besvarelser fra 2153 børn i 4. og 7. klasse. Derudover er der foretaget kvalitative interviews med 68 børn i samme aldersgruppe.

Ifølge rapporten fik 48 procent af alle de adspurgte børn deres første profil på de sociale medier, inden de fyldte ti.

Samtidig er det 94 procent af de adspurgte 7. klasser, der fik deres første profil, inden de fyldte 13 år.

På flere sociale medier er aldersgrænsen 13 år. Dermed viser rapporten, at størstedelen af de adspurgte børn kom på de sociale medier, inden de er nået platformenes alderskrav.

Ifølge Rasmus Kjeldahl fortæller børnene, at det er meget let at omgå platformenes forsøg på at lave alderskontrol.

- Vi så hellere, at aldersgrænsen lå på omkring 15 år, siger han.

Rapporten viser også en tendens til, at børn kommer tidligere på de sociale medier i dag end for blot et par år siden.

56 procent af de adspurgte børn, der i dag går i 4. klasse, fik en profil på et socialt medie, før de fyldte ti år. Det samme gælder for 39 procent af de børn, der i dag går i 7. klasse.

Det tyder på, at den vigtigste drivkraft for at komme på de sociale medier handler om at blive en del af et socialt fællesskab, fortæller Rasmus Kjeldahl.

- Hvis tre ud af fire i klassen har en profil på TikTok eller Instagram, vil man også gerne selv have en for ikke at blive udelukket fra fællesskabet, siger han.

I rapporten kommer Børns Vilkår med en række anbefalinger til forældre og undervisere.

Blandt andet at forældre overholder aldersgrænsen for, hvornår børn får sociale medier, og at skolerne er med til at skabe et rum, hvor forældrene i fællesskab kan drøfte sociale medier.

Men i sidste ende er det udbyderne, der skal sørge for, at deres produkter er sikre, mener Rasmus Kjeldahl.

- Det er nogle store økonomiske kræfter, så derfor mener vi, at det skal reguleres på EU-plan, siger han.

