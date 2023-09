Hvert tredje hudplejeprodukt gemmer på skadelige stoffer

Meget kosmetik og hudpleje indeholder fortsat problematisk kemi, som forbrugerne får ind i kroppen, når de smører sig med creme, ruller deodorant i armhulerne eller på andre måder påfører produkterne.

En tredjedel af kosmetik og plejeprodukter i Danmark indeholder således stoffer, der kan være sundhedsskadelige.

Alene stoffer, der er mistænkt for at være hormonforstyrrende, findes i en fjerdedel af produkterne.

Det viser en opgørelse fra Forbrugerrådet Tænk, som er lavet på baggrund af data fra appen Kemiluppen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er eksempelvis allergifremkaldende stoffer, mistænkt hormonforstyrrende stoffer eller PFAS.

- Resultatet er desværre ikke overraskende. Det er samme niveau, som vi har set de seneste år. Det her er endda kun produkter, som er til salg i danske butikker. Hvis man medregner handel i netbutikker uden for EU, er tallene nok endnu værre, siger Anja Philip, som er formand i Tænk.

Kemiluppen er en database af i alt 16.427 produkter, som er analyseret og vurderet på tilstedeværelsen af uønsket kemi.

Den enkelte ansigtscreme eller læbepomade kan ikke i sig selv ødelægge en forbrugers helbred - men den bidrager til personens samlede eksponering.

Og den kan være risikofyldt på flere parametre, lyder det fra Anja Philip.

- Hormonforstyrrende stoffer kan være med til at påvirke, hvor let man har ved at blive gravid, hvornår man som pige går i pubertet og drenges sædkvalitet. Det kan også øge risikoen for hormonfølsomme kræftformer.

Også flere allergiformer er på listen over risici.

Den samlede eksponering kommer ikke kun fra plejeprodukter. Også ting som miljøforurening, mobiltelefoner og møbler kan gøre udslag.

Artiklen fortsætter under annoncen

Alligevel er det oplagt at være særligt opmærksom på netop badeværelseshyldens indhold, fortæller Anja Philip.

- Det er et område, hvor vi faktisk har en valgmulighed og derfor kan gøre noget ved det. Der findes mange produkter uden skadelig kemi, man kan vælge i stedet, lyder det.

I Kemiluppen scanner brugeren et produkt, som så falder i en af tre kategorier, afhængigt af hvilke og hvor farlige stoffer det indeholder.

Udover at bruge appen anbefaler Forbrugerrådet Tænk, at man vælger parfumefri produkter med miljø- og allergimærkerne. Man bør heller ikke købe plejeprodukter uden for EU.

Forbrugerrådet Tænk søsætter tirsdag en kampagne med navnet "Bagsiden først", som skal sætte fokus på problemet.

Det sker på sociale medier og som oplysningskampagne. 18 producenter af kosmetik- og plejeprodukter bidrager til den.

/ritzau/