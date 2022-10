Hvilke kunstudstillinger kan opleves i øjeblikket?

Dette er introteksten til Kristeligt Dagblads Magasin søndag den 23. oktober 2022. Klik her for at læse magasinet (kun adgang for abonnenter).

Det er på en måde lidt ironisk. Den italienske renæssancemaler Sofonisba Anguissola (1532-1625) var særdeles selvbevidst. Hun er en af de kunstnere, der har malet flest selvportrætter. Alligevel har hun været svær at få øje på. Indtil nu.

Med en ny udstilling på Nivaagaard skrives Sofonisba Anguissola atter ind i historien.

