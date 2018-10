Når nøden er størst, hjælper bøgerne

Ægteparret Kirsten og Karsten Kelstrup i Vejrum er læseheste. De flere end 140.000 bøger, som de opbevarer i en lade i baghaven, er der dog ikke for deres egen skyld, men sælges til fordel for nødlidende. For parret er tro lig med hjælp

De deler et fælles barndomsminde. Næsten på samme tid men på to forskellige lokaliteter, Kirsten i Himmerland og Karsten i Salling, sad de på en bænk i søndagsskolen og kiggede på en sparebøsse. Den var grøn og havde som alle andre sparebøsser en sprække beregnet til at putte mønter ned i. Det, der tiltrak de to børns opmærksomhed, befandt sig dog over sprækken, for her sad en sort drengefigur i hvid kjortel og nikkede med sit hoved, hver gang nogen lagde en mønt i.

Ægteparret Kirsten og Karsten Kelstrup kommer i tanke om ”negerdrengen”, som de kalder sparebøssen, da vi sidder over kaffen ved deres køkkenbord. Kirsten strikker, det er ikke hendes stil at lade hænderne ligge uvirksomme hen. Heller ikke Karsten har meget ro på sig, for der er hele tiden noget, der skal ordnes. Men begge vil de gerne bruge tid på at tale om det, der altid har været en vigtig del af deres liv: at hjælpe hvor der er behov. Ikke for at fremhæve sig selv, men fordi samtalen måske kan inspirere andre.

”Det er blevet indprentet os, fra vi var helt små, at der er mennesker ude i verden, der har brug for vores hjælp,” siger Kirsten Kelstrup, og hendes mand nikker.

Alligevel havde de ikke set for sig, at de skulle blive opbevaringscentral for mere end 140.000 brugte bøger. Og på 10 år sende næsten en halv million kroner til organisationer som Åbne Døre, der hjælper forfulgte kristne, Mission Øst, der primært arbejder med nødhjælp i Asien, og Assist i Randers, der blandt andet har fokus på kenyanske børns skolegang.

Det hele begyndte, da Kirstens far døde nogenlunde samtidig med, at parret købte deres nuværende ejendom i Vejrum otte kilometer øst for Viborg i 2004. Det virkede oplagt at sælge hans ting til fordel for hjælpearbejde, og da en stor lade bagest på den store grund alligevel stod tom, blev den fyldt op med møbler og andet indbo, deriblandt en masse bøger.

”Det fik andre mennesker til også at komme med deres ting, og det var jo sådan set godt nok, men det var nu mest bøgerne, der interesserede mig,” siger Karsten Kelstrup.

Han er uddannet diakon og har blandt andet arbejdet med psykisk syge. For nogle år siden måtte han gå på førtidspension på grund af psoriasis og gigtsygdom, og så tog han konsekvensen af menneskers gavmildhed og gjorde laden i baghaven til en egentlig boglade. Her sorterer han nu alt, hvad der kommer ind, både tematisk og alfabetisk. Der er afdelinger med blandt andet krimier, børnebøger og kogebøger, et helt lille aflukke med dvd-film og cd’er, og så er der de mange hyldemeter med bibeler, bøger om teologi og skønlitterære værker med et kristent indhold, som Karsten Kelstrup er særligt glad for at kunne vise frem.

Bøgerne står i et sirligt gangsystem af genbrugsreoler, hylder og kasser, som han selv har flikket sammen. Laden er ikke opvarmet, så det er vigtigt, fortæller han, at bøgerne står tæt op ad hinanden for ikke at tage skade af vinterens kuldegrader. Samtlige bøger kan erhverves for en flad 20’er, og interessen stiger i takt med, at flere og flere opdager bogladens eksistens.