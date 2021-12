Hvor stammer juletraditionerne fra?

De danske juletraditioner stammer mange steder fra og har mange forskelligartede historier, fortæller Anna Wowk Vestergaard, som er juleinspektør i Den Gamle By i Aarhus. Fælles for dem er, at de i høj grad bliver fastlagt i slutningen af 1800-tallet, hvor danskerne begynder at få en fælles forståelse af, hvad julen skal være. Danskerne søger tilbage til ”den gode gamle jul”, nærmest uanset om man lever i 2021, 2001 eller 1921. Kristeligt Dagblad har spurgt juleinspektøren om, hvor fire forskellige danske juletraditioner stammer fra.

