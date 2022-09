At fortælle, hvad der foregår i Museum for fremtiden i Kunsthal Aarhus, vil være at ødelægge oplevelsen på forhånd. Overraskelserne er projektets største kunstneriske greb

Hvordan anmelder man en "hemmelig" udstilling uden at ødelægge oplevelsen for besøgende? Torben Weirup gør et forsøg

Hvordan anmelder man en kunstnerisk begivenhed uden at fortælle, hvad det er, der foregår?

Det går nemlig ikke an at referere, hvad man kan møde – og blive udsat for! - i ”Museum for fremtiden” i Kunsthal Aarhus, for så ødelægges den helt afgørende, hvis ikke eneste, kunstneriske pointe for eventuelle besøgende. Det er overraskelsen, der er hovedsagen. Overraskelsen over konceptet såvel som overraskelserne undervejs.