4 stjerner

I Stine Askovs roman om pigen Helle, der vokser op i 1980’erne med en paranoid og kynisk far, som forbereder sin datter på dommedag, venter man længe på katastrofen. Måske også lidt for længe. Men det ændrer ikke på, at ”Katalog over katastrofer” helt overordnet er en utroligt velskrevet bog