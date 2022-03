Hvorfor accepterer tilsyneladende alle permanente forsinkelser i den offentlige transport?

Så sad man der igen. I toget på vej mod København, hvor jeg som medlem af bestyrelsen skulle være med til generalforsamling og jubilæumsfejring i Det danske Thomas Mann Selskab. Da det som billøs storforbruger af offentlig transport ikke just er et ukendt fænomen, at togrejser rammes af forsinkelser, var jeg taget af sted to timer tidligere, end det burde være nødvendigt.