Det klassiske skønhedsbegreb i arkitekturen afgik ved døden for 100 år siden og tog alle idéer om særlige guddommelige proportioner med sig i graven. Men det betyder ikke, at alle nye byggerier er uskønne. Faktisk er skønhed fortsat én af tre grundforudsætninger for god, bæredygtig bygningskunst, siger arkitekturforsker