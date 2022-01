Hvorfor er J.K. Rowling ikke med i en udsendelse om det univers, hun selv har skabt?

Ud over at være én af de bedste historier fortalt i nyere tid, kunne man argumentere for, at Harry Potter-bøgerne af den britiske forfatter J.K. Rowling, har et ganske inkluderende menneskesyn: At fortællingerne om de tre venner Ron, Hermione og Harry, viser, at gode venskaber vejer tungere end alt andet, at mugglerblod ikke er nogen hindring for at blive den dygtigste heks, og at det modigste og bedste hjerte kan findes i selv den grimmeste lille husalf.