Hvorfor skal denne historie om Otto og Louise fortælles? Fordi den handler om rigtige mennesker, som os alle sammen

En fin roman om kunsten at leve, elske, turde, håbe og tabe – med krigen, udlængslen og den nye verden som baggrund

Hvorfor skal historien om Otto og Louise fortælles? Hvis man spørger, er der allerede noget galt. For god litteratur bærer svaret i sig selv. Så enkelt er det. Og så enkelt bliver det i Hanne Richardt Becks nyeste roman, der har fået sine hovedpersoners navne som titel – og er inspireret af et gammelt portræt og et efterladt brev i familiens gemmer. Men først efter en svag start.

Det er noget med fortællerpositionen. Stemmen smyger sig for tamt indforstået ind og ud af personerne, vi hører, hvad de tænker, føler, associerer, fornemmer. To tilsyneladende ret almindelige mennesker. Hvad vil de mig?