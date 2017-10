Hyldest til Bourgogne mangler lidt eftersmag

3 stjerner

Der er smukt i Bourgogne, og vinen derfra er herlig. Man får tanken, at livet der må være som at være i Paradisets have. Sjæl, hvad vil du mer’? Men livet i den vinproducerende familie, som filmen ”Vores vingård i Bourgogne” handler om, er ikke fri for slangens hvisken og ufred.

Sådan følte den ældste søn det i hvert fald, da han for 10 år siden rejste væk fra familien og den fædrene jord. I lignelsen om den fortabte søn er det den yngste søn, der forlader gården, men her er rollerne byttet om. De to små søs-kende blev tilbage, og i disse ligestillingstider er børneflokken suppleret med en søster.

Jean, som den ældste søn hedder, er nu på vej hjem til Bourgogne. Hans gamle far er syg og ligger for døden. Det er næsten fem år siden, at nogen har hørt fra ham derude i Australien, hvor han har sin egen vingård. Vindruen falder ikke langt fra vinstokken. Nu træder han ind på den fædrene gård og synes, at intet er forandret, men det er det. De to yngre søskende Juliette og Jérémie er blevet voksne og passer driften. Bliver det lignelsens store festlige hjemkomst? Man husker, at faderen dér slagter fedekalven, indkalder musikere og lader vinen flyde.

Nej, den slags fest bliver der ikke lige med det samme. Den yngste bror bebrejder med rette storebroderen, at han end ikke lod høre fra sig, da moderen døde og blev begravet. Lignelsens broderjalousi er stadig aktuel. Filmen handler om, hvordan det kunne være gået med lignelsens to sønner efter festen, hvor faderen har trukket sig tilbage.