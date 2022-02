I år er det præcis 300 år siden, dansk teater blev født: ”Det har været en total overrumplende oplevelse for publikum”

I efteråret 1722 fandt en af de mest skelsættende begivenheder i dansk teaterhistorie sted. For første gang blev der spillet teater på dansk og for et offentligt publikum. Det hele begyndte med Ludvig Holberg

Klokken havde netop passeret fem om eftermiddagen, onsdag den 23. september i 1722, da de første dansksprogede replikker blev sagt højt af professionelle skuespillere for et publikum på en offentlig scene i Danmark. Det skete på det hedengangne teater i Lille Grønnegade, der lå på en sidegade til Kongens Nytorv i det indre København, hvor helt almindelige borgere sad klar i salen, mens skuespillere, anført af dramatikeren Ludvig Holberg og den franske teaterleder René Montaigu, spillede Molières ”Gnieren”, der var blevet oversat til dansk. To dage senere opførtes for første gang et stykke danskskrevet dramatik ved uropførelsen af Holbergs egen komedie ”Den politiske kandestøber” samme sted, og da var dansk teater officielt født.