I år træder skuespiller Carsten Svendsen ud af Ulf Pilgaards skygge: Jeg er helt klart den nye på holdet

Skuespiller Carsten Svendsen vej til at debutere på Cirkusrevyen har været kringlet. Først skal vi tilbage til begyndelsen af coronapandemien. 2020 var nemlig et specielt år for Cirkusrevyen. Det var det år, hvor skuespiller og revyveteran Ulf Pilgaard skulle have haft sit sidste år på revyen efter 40 sæsoner på Dyrehavsbakken i Klampenborg nord for København. Året skulle også havde været Carsten Svendsens debut på den folkekære revyscene. Men revyen blev aflyst for første gang i sin historie på grund af pandemien. Holdet for 2021 var allerede sat, og med udskydelsen af Ulf Pilgaards 40-årsjubilæum var der alligevel ikke plads til Carsten Svendsen på scenen i 2021.