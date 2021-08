I to årtier er terrorismen krøbet ind på teaterscenen

Det er 20 år siden, at terrorister fløj to kaprede passagerfly ind i tvillingetårnene i New York. Siden er terrorismen blevet et populært emne på teaterscenen

Når Odense Teater til september skyder teatersæsonen i gang, bliver det ikke stykker af Molière eller Holberg, der åbner den store scene. Derimod er det ”Terror/is/me” – en forestilling baseret på øjenvidneberetninger og interviews med personer, der var til stede, da tvillingetårnene kollapsede, efter at al-Qaeda-terorrister havde fløjet to kaprede passagerfly ind i dem. Om knap to uger er det 20 år siden, at de skæbnesvangre begivenheder fandt sted. Og siden har terrorismen, og ikke mindst frygten for den, infiltreret de flere aspekter af samfundet og privatlivet – og altså også teaterscenen. For stykket på Odense Teater er ikke enestående.