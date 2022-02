I andet afsnit af ”Borgen” bliver tempoet sænket en smule, og Birgitte Nyborg fanges i et spind af læk og løgn

Det er klart, at en moderne tv-serie om toppolitikere ikke kan undgå også at skulle handle om snitfladen mellem karriere og familieliv. Jeg synes imidlertid, at ”Borgen” altid har håndteret dette dilemma så demonstrativt, at det har virket ufrivilligt komisk. Fra tidligere sæsoner husker jeg, hvordan Birgitte Nyborg kom farende hjem fra Statsministeriet og flåede tøjet af sig selv og sin mand for at give ham den ægteskabelige sex, uden hvilken han ville gå rundt som en løve i bur. Lige lidt hjalp det. Til sidst ville han skilles. Men om det var for lidt sex, eller om det mere var måden, hvorpå hans hustru skiftede kostume som Superman, der klæder om i en telefonboks, det kan jeg ikke længere huske.