I dag kan man slå sig løs. Men man kan ikke blive fri

Villy Sørensen, som jeg ofte har citeret på dette sted, skrev engang et essay om forskellen på ”løs” og ”fri” – om benfri sild og benløse fugle, om hvorfor der ikke står ”Hunden er fri” på skiltene, og andet af samme slags, som altid både muntert og dybsindigt.

Der er forskel på det løse og det frie. Når vi slår os løs, er det fordi, vi ikke er frie. Nogle – for mange – af de unge drikker sig fra sans og samling i en søgen efter frihed, skønt de ligger under for et gruppepres. Men unge mennesker har altid været ufrie i den forstand, at de ikke kan bestemme så meget som de voksne. Så hvorfor skal det give sig mere dramatiske udslag end før?