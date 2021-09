I det genåbnede kulturliv trækkes angsten hjem, hvor den hører til, nemlig i det nære

Kære publikum: Kan I så se at komme i teatret, til koncert, udstillinger og i biografen! Glem for en stund at læse nyheder på de sociale medier. Glem verdens undergang, klimaproblematikken, den primitive fortids mange overgreb og undertrykkelser. Glem, hvad alle andre har gjort galt, og hvad de til stadighed gør galt – og kig i stedet på dig selv. Lad være med at være bange for dommedag, for oversvømmelser, for nye pandemiudbrud. Vær i stedet bange for dig selv.