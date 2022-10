I en ny bog skildrer Niels Frank drabet på sin søster. Det er både urovækkende og nødvendig læsning

En kvinde bliver dræbt af sin rasende mand under deres bodeling. Han skyder hende i ryggen med et oversavet jagtgevær. Hendes familie, der er til stede for at hjælpe hende med det praktiske og slå ring om hende, er i chok og i stor fare.

Det brutale mord er den afgørende begivenhed i Niels Franks nye bog ”Fanden tage dig”. Man ville ønske, at der var tale om fiktion. For det er stærkt ubehagelig læsning. Desværre er værket en skildring af virkelige hændelser. Elin, som kvinden hed, var Niels Franks søster.