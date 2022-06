I Irland holder de litteraturen i gang: Aldrig har en død forfatter været så levende

Det er en irsk specialitet at hylde forfatteren James Joyce ved den årlige Bloomsday med udklædninger, byvandringer og oplæsninger fra den store Dublin-roman "Ulysses". Den udkom for 100 år siden, og alle sejl var i denne uge sat til for at fejre bogen i den irske hovedstad